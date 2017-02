WhatsApp introduce sistemul de autentificare in doi pasi

Pentru activarea acestei functii, trebuie instalata versiunea recenta a aplicatiei, dupa care utilizatorul va intra in meniul Setari - la sectiunea Cont - unde va gasi verificarea in doi pasi. Apoi, utilizatorul va trebui sa introduca un cod format din sase cifre de fiecare data cand isi inregistreaza numarul de telefon in cadrul aplicatiei.Mai exista si posibilitatea folosirii unei adrese de e-mail ca masura de siguranta - unde pot fi stocate datele importante din telefon sau care poate fi folosita in cazul in care utilizatorul uita codul format din sase cifre."Noi nu verificam aceasta adresa de e-mail, astfel ca recomandam utilizarea unei adrese de e-mail clara, intrucat exista posibilitatea sa ramaneti blocat in afara contului daca va uitati parola", se arata intr-un comunicat al WhatsApp, potrivit The Guardian Dezactivarea acestei functii de autentificare se realizeaza tot din meniul Setari, insa fara a mai fi necesar codul.WhatsApp vine cu acest update la putin timp dupa ce atat Google, cat si Facebook au deja disponibila aceasta metoda de autentificare.