​VIDEO Facebook anunta mai multe schimbari legate de platforma video. Clipurile video din newsfeed vor fi redate automat si cu sunet

Cand Facebook a decis sa redea automat video-urile de pe newsfeed a ales sa o faca fara sunet, acesta pornind daca utilizatorul deschide clipul. Acum, Facebook spune ca, dupa ce a facut teste pe mai multi useri, va reda automat si sunetul.E de asteptat ca o parte dintre userii sa fie deranjati de schimbare, mai ales ca telefonul va incepe sa scoata tot felul de sunete care il pot pune pe om intr-o situatie neplacuta daca este intr-un loc unde trebuie sa fie liniste. Facebook spune insa ca optiunea va putea fi dezactivata de cei care nu o suporta. Compania va miza mult pe reclame video, iar sunetul este foarte important la acestea, astfel ca reteaua va miza si pe faptul ca multora le este greu (sau nu stiu) sa dezactiveze noua optiune.Multi dintre creatorii de continut au ales sa puna si subtitrari pe clipuri, tocmai fiindca aceste video-uri porneau fara sunet. Insa problema cu subtitrarile este ca se fac destul de greu si adauga la costurile de productie, iar schimbarea anuntata de Facebook ar putea sa duca la scaderea numarului de clipuri cu "subtitiles".Reteaua anunta si un mod picture-in-picture pentru continutul video. Clipurile se vor muta automat intr-un colt al ecranului, prtecum se intampla la Youtube, pentru a permite utilizatorului sa deruleze newsfeed-ul si sa urmareasca in paralel si continutul video.Compania a anuntat si ca video-urile in format vertical se vor vedea mult mai bine pe mobil in newsfeed, iar pe partea de video pentru televizoare se lanseaza aplicatii dedicate pentru platformele Apple TV, Amazon Fire TV si Samsung Smart TV, alte platforme urmand sa fie disponibile. \\