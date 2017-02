​VIDEO Pokemon Go primeste cel mai mare update de pana acum. In joc vor intra inca 80 de "monstruleti" virtuali

La cei peste 140 de pokemoni existenti, pe care jucatorii care nu s-au lasat probabil ca i-au colectat aproape in totalitate, vor mai fi adaugati 80 din jocurile Pokémon Gold si Silver din 1999. Vor putea fi descoperiti spre finalul saptamani si vor fi introdusi in acelasi timp in joc.Niantic, care a obtinut venituri de peste un miliard de dolari din jocul care in momentul de maxim avea peste 40 de milioane de jucatori/zi, a anuntat si alte mici schimbari.Evolutiile pokemonilor vor putea fi realizate si cu articole speciale colectate in PokeStops si vor fi introduse si doua noi tipuri de "berries" pe langa traditionala "zmerura": Nanab berries, care incetinesc pokemonii, facandu-i usor de prins si Pinap Berry care-ti dubleaza numarul de "bomboane" primite daca urmatoarea lovitura este un succes.Niantic a anuntat si posibilitatea de a personaliza mult mai detaliat avatarul, dar si noi moduri de comportament ale pokemonilor cand incerci sa-i prinzi.Noutatile anuntate nu-i vor multumi pe majoritatea jucatorilor fideli care asteapta mult mai mult: elemente care sa faca jocul interesant, cum ar fi bataliile virtuale intre jucatori sau posibilitatea de a face schimb de pokemoni.