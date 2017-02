O cafenea din Viena ii pune la plata pe turistii care isi lasa prea mult telefoanele si laptop-urile la incarcat

O turista care a stat doua ore la cafeneaua din celebra casa Hundertwasser a scris pe Facebook ca a consumat patru pahare de spritzer si, cand a venit nota, a vazut ca a fost taxata cu un euro pentru ca in tot acest timp a avut telefonul la incarcat.Galina Pokorny, managerul cafenelei, a spus pentru ziarul Kurier ca nu ii taxeaza decat pe cei care tin aparatul la incarcat mai mult de doua ore. Ea spune ca zilnic extrem de multi turisti cer curent pentru a-si incarca telefoanele, tabletele si aparatele foto si ca, daca 15 minute la incarcat nu reprezinta o problema, cei care exagereaza trebuie sa fie taxati, deoarece electricitatea costa.Din punct de vedere legal o cafenea are voie sa perceapa o astfel de taxa, cu conditia ca turistul sa fi fost verbal anuntat ca aceasta taxa exista.Calculele arata ca, in medie, pe an, curentul consumat cu incarcarea unui smartphone costa aproximativ un euro.De cativa ani unele cafenele din Viena, aproximativ 20%, ii taxeaza pe turistii care cer apa de la robinet.