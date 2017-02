Parlamentarii europeni solicita un cod deontologic in domeniul roboticii si clarificari legate de masinile fara sofer

Deputatii cer Comisiei Europene sa propuna reguli privind robotica si inteligenta artificiala pentru a putea folosi pe deplin potentialul lor economic si pentru a garanta un nivel standard de siguranta si securitate. Ei subliniaza ca standardele de reglementare pentru roboti sunt planificate in mai multe state si ca UE trebuie sa preia conducerea in stabilirea acestor standarde, astfel incat sa nu fie obligata sa le urmeze pe cele stabilite in state terte."Desi sunt incantata ca plenul a adoptat raportul meu privind robotica, sunt si dezamagita ca grupurile din coalitia de dreapta, ALDE, PPE si ECR, au refuzat sa tina seama de consecintele posibil negative pe piata muncii. Ei au respins o dezbatere constructiva si vizionara, ignorand astfel ingrijorarile cetatenilor nostri.", spune raportorul Mady Delvaux (S&D, LU)Deputatii subliniaza ca este nevoie urgenta de propuneri legislative care sa clarifice responsabilitatile, mai ales pentru masinile fara sofer. Ei cer o schema obligatorie de asigurare si un fond suplimentar pentru a fi sigur ca victimele accidentelor in care sunt implicate masini fara sofer vor fi compensate integral.Deputatii mai cer Comisiei sa aiba in vedere crearea unui statut legal specific pentru roboti, pe termen lung, pentru a stabili cine este responsabil daca ei produc pagube.Rapida dezvoltare a robotilor poate duce la modificari pe piata muncii prin crearea, mutarea sau pierderea anumitor locuri de munca. Deputatii cer Comisiei sa urmareasca aceste tendinte indeaproape.Un cod deontologic si o noua agentie europeana pentru roboticaUtilizarea pe scara tot mai larga a robotilor ridica si chestiuni etice, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la viata privata si siguranta, spun deputatii. Ei propun un cod etic voluntar privind robotica pentru cercetatori si designeri care sa asigure faptul ca ei opereaza conform standardelor legale si etice si ca design-ul si utilizarea robotilor respecta demnitatea umana.Deputatii cer Comisiei sa aiba in vedere crearea unei agentii europene pentru roboti si inteligenta artificiala, care sa ofere autoritatilor publice expertiza tehnica, etica si de reglementare.Rezolutia a fost adoptata cu 396 voturi la 123 si 85 abtineri. Comisia nu va fi obligata sa urmeze recomandarile Parlamentului, dar trebuie sa explice refuzul.Conform Federatiei Internationale a Roboticii, vanzarile de roboti au crescut in medie cu 17% pe an intre 2010 si 2014 si cu 29% la nivel global doar in 2014.