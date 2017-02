Facebook lanseaza o serie de facilitati pentru cei care cauta locuri de munca si pentru companiile care angajeaza

In principiu, vorbim de doua optiuni. Pe de o parte, va exista un nou tip de postare care le va permite paginilor de Facebook sa publice un format de posturi creat special pentru job-uri. Companiile vor folosi acest nou tip de posturi pentru a-si face cunoscute job-urile disponibile.Pe de alta parte, companiile care listeaza un numar mai mare de job-uri vor beneficia de un tab special in cadrul propriei pagini de Facebook unde vor se vor regasi toate slujbele disponibile.Postarile de job-uri, pe langa descrierea de rigoare, vor avea si un buton ce va putea fi folosit pentru a aplica. In cadrul procesului de aplicare pentru un job, care va folosi aplicatia Messenger pentru a face legatura dintre cele doua parti, Facebook va completa automat datele personale ale utilizatorului, simplificand astfel procesul dar creand si preocupari legate de intimitate.Aceasta abordare ar putea crea reticente in a folosi Facebook ca un site de job-uri in randul utilizatorilor. Multi dintre acestia nu doresc ca postarile proprii de pe retelele sociale sa fie cunoscute angajatorilor.Cei de la Facebook anunta ca, pe viitor, vor filtra job-urile afisate utilizatorilor pentru ca acestea sa fie cat mai relevante. Se vor lua in considerare criterii precum nivelul de educatie si experienta pentru ca job-urile pe care un utilizator le vede sa fie cat mai apropiate de competentele acestuia.Noile optiuni sunt lansate astazi in Statele Unite si Canada. Eventual, acestea vor fi disponibile la nivel global, dar Facebook nu a facut deocamdata niciun anunt in acest sens.