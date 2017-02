Mark Zuckerberg lanseaza un manifest in care apara Facebook si avertizeaza asupra pericolului ce vine din ura tot mai mare fata de globalizare

Facebook a reluat ideea invocata mult in ultimii ani, de a conecta locuitorii planetei si de a construi o "comunitate mondiala". Cand a fost enuntata ideea prima oara, ea nu era controversata, insa acum multi oameni au fost lasati in urma de globalizare si exista tot mai multe miscari izolationiste.El spune ca, in conditiile in care apar tot mai multe probleme legate de terorism, saracie si migratie, umanitatea nu trebuie sa fie mai divizata, ci sa se adune si sa ofere raspunsuri valabile la nivel mondial cand apar probleme grave.Zuckerberg a mentionat de mai multe ori termenul de "infrastructura sociala", spunand ca vrea sa contribuie la dezvoltarea acesteia pentru ca pe viitor sa existe o comunitate mondiala cu unelte care sa-i permite sa se infomeze, iar in caz de criza politica sau catastrofa naturala sa actioneze in mod coordonat . Zuckerberg a lasat de inteles ca focus-ul retelei nu mai este sa conecteze cat mai multa lume (mai ales ca se apropie de numarul urias de doua miliarde), ci sa dezvolte aceasta "infrastructura sociala" des invocata in manifest.El a admis ca tehnologia si social media pot contribui la cresterea disensiunilor dintre oameni, insa pot ajuta enorm si la eliminarea neintelegerilor.Zuckerberg a reluat promisiunea legata de actiunile pe care le va lua pentru lupta impotriva stirilor false si a adaugat ca printre efectele negative ale sharing-ului pe retelele sociale se numara incurajarea diseminarii articolelor senzationaliste si simpliste care au dus la o crestere a polarizarii in societate.Printre lucrurile la care mai este loc de imbunatatiri se numara gasirea de moduri de a-i incuraja pe cat mai multi sa voteze si sa fie inlaturate cat mai eficient postarile care incita la terorism.Fondatorul Facebook spune ca va fi folosita pe scara larga inteligenta artificiala pentru a depista postarile care incita la terorism, la violenta si la batjocorire si acesti algoritmi ar putea fi utilizati si la depistarea tentaivelor de suicid. El a admis ca Facebook a facut greseli in eliminarea diverselor tipuri de continut si a spus ca noii algoritmi vor fi gata in cativa ani.