Bill Gates spune ca robotii ar trebui taxati fiindca "fura" locuri de munca de la oameni

Gates, intr-un interviu pentru Quartz, spune ca guvernele ar trebui sa se asigure ca munca facuta de roboti va fi taxata. El spune ca un om care de exemplu lucreaza in valoare de 50.000 de dolari intr-o fabrica plateste contributii la asigurari sociale si impozite. Un robot care realizeaza acelasi nivel de munca ar trebui taxat si el la fel, ceea ce ar inseamna ca acea companie care-l utilizeaza in productie ar trebui sa platasca taxe pentru el.Ideea taxarii robotilor a fost des enuntata de socialistii europenii si mai rar de "greii" marilor companii de tehnologie, mai ales ca si programele create de Microsoft au ajutat automatizarea si au dus la eliminarea unor locuri de munca.Bill Gates spune ca banii veniti din aceste taxe speciale ar trebui folositi la recalificarea oamenilor care au ramas fara loc de munca din cauza automatizarii, iar acest lucru ar avea un impact major in multe comunitati.Parerile sunt impartite cand e vorba de efectul pe care robotii il au pe piata muncii. cei mai multi spun ca un numar mare de angajati vor ramane fara job, insa exista si un numar de experti care cred ca robotizarea nu va avea efecte negativeRobotii au fost foarte recent un subiect discutat in Parlamentul European unde a fost respinsa o rezolutie care propunea exact introducerea unei taxe pentru companiile care utilizeaza roboti.Deputatii din PE cer reguli clare pentru robotica si pentru inteligenta artificiala, domenii care se dezvolta extrem de rapid si patrund in tot mai multe industrii. Trebuie sa existe un cod deontologic, o agentie europeana pentru robotica, dar si reguli clare legate de cine este responsabil daca o masina autonoma produce pagube.Deputatii mai cer Comisiei sa aiba in vedere crearea unui statut legal specific pentru roboti, pe termen lung, pentru a stabili cine este responsabil daca ei produc pagube.Rapida dezvoltare a robotilor poate duce la modificari pe piata muncii prin crearea, mutarea sau pierderea anumitor locuri de munca. Deputatii cer Comisiei sa urmareasca aceste tendinte indeaproape.Surse: Telegraph, Reuters