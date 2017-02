Google si Microsoft se angajeaza sa retrogradeze site-urile cu continut piratat in rezultatele cautarilor

Potrivit primului acord de acest fel care a avut loc vreodata, Google si Bing, motorul de cautare al Microsoft, vor cobori site-urile cu continut piratat in rezultatele cautarilor din Marea Britanie.Acordul voluntar, referitor la un cod de practici, a fost convenit prin intermediul Biroului pentru Proprietate Intelectuala din Marea Britanie (IPO), care l-a numit ¬de referinta¬.Operatorii motoarelor de cautare, mai ales Google, au intrat in conflict in ultima perioada cu organizatii care reprezinta detinatorii drepturilor de proprietate asupra continutului, pentru rezolvarea problemelor legate de continutul piratat.In trecut si YouTube, detinuta de Google, a fost criticata de industria muzicala pentru nerespectarea drepturilor de copyright."Consumatorii cauta tot mai mult online muzica, filme, carti electronice si alte tipuri de continut. Este esential ca acestora sa li se prezinte linkuri catre site-uri legitime, nu pirat", a declarat Jo Johnson, ministru de stat in Marea Britanie pentru universitati, stiinta, cercetare si inovatie, intr-o conferinta de presa.La acord participa si British Phonographic Industry (BPI), care reprezinta industria muzicii, si Motion Picture Association, care reprezinta industria filmului.Atat Bing cat si Google permit detinatorilor de copyright din intreaga lume sa solicite inlaturarea unui link din rezultatele cautarilor. In ultimele 12 luni, Google a eliminat 915 milioane de linkuri in urma unor astfel de cereri.Bing a eliminat alte 91 de milioane de linkuri in perioada ianuarie-iunie 2016, potrivit unui raport al Microsoft.Codul de practici a fost convenit pe 9 februarie si va intra imediat in vigoare. Acesta stabileste tinte pentru reducerea vizibilitatii continutului piratat in rezultatele cautarilor, pana la 1 iunie 2017.