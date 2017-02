Amazon va angaja 15.000 de persoane in Europa in acest an

Amazon a creat anul trecut 10.000 de locuri de munca in Europa si anul acesta promite sa creeze 15.000, ceea ce va duce efectivele totale in UE la 65.000.Faptul ca va creste numarul de angajati cu 5.000 in UK este un semn ca grupul are in continuare incredere in Marea Britanie, chiar daca acolo climatul de business este afectat de perspectivele Brexit-ului.Compania va ajunge la un total de 24.000 de angajati in UK, iar in Franta va adauga 1.500 de locuri de munca, urmand sa ajunga la 5.500.Compania a anuntat ca va construi un al cincilea centru logistic in Polonia unde are trei centre - cu 7.000 de angajati - iar al patrulea este in constructie.