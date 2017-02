Creatorul solutiilor antivirus McAfee este interesat sa faca afaceri in Romania

McAfee sta in Romania pana vineri, participand la Bucuresti la conferinta d10e pe teme precum descentralizare, fintech, sharing economy si blockchain. Va vizita Sinaia, Brasovul si Branul, la finalul calatoriei urmand sa ajunga si in Iasi.McAfee, invitat de antreprenorul Mike Costache , va vizita trei companii. Una este din domeniul textilelor, pentru a vedea cum pot fi inserate mini-computere purtabile, a doua produce corpuri "smart" de iluminat pentru spatii comerciale si de birouri, iar a treia are activitati legate de masinile autonome si tehnologii blockchain.Intrebat daca ar vrea sa achizitioneze o companie romaneasca daca i se va parea interesanta oportunitatea de afacere, el a raspuns categoric da."Sper sa invat ceva din aceasta calatorie despre atitudinea oamenilor si sper ca ceea ce voi invata va fi util si publicului", spune el, intrebat despre ce vrea sa realizeze aici."Descentralizarea este cuvantul magic in aceasta noua era a securitatii, sau mai bine zis a lipsei de securitate. Centralizarea este cea care a cauzat o buna parte dintre problemele de securitate. De exemplu orice dosar al oricarui angajat al guvernului SUA cu date pentru ultimii 50 de ani se gasea pe un singur server din Washington DC. Daca esti hacker nu trebuie sa cauti peste tot mici "graunte" de informatie, ci te duci sa gasesti totul intr-o singura camera mare. Centralizarea este cea care de multe ori motiveaza hackerii, fiindca dupa ce ai patruns, ai acces la absolut orice", spune McAfee despre conferinta la care participa.McAfee este un critic dur al FBI si la NSA, spunand ca aceste organizatii nu pot proteja America in fata atacurilor informatice. McAfee s-a oferit sa deblocheze si celebrul iPhone al atacatorului din San Bernadino care a fost in centrul unei uriase controverse intre Apple si FBI.Mai recent lui McAfee i s-a propus sa fie sef pe problemele de securitate cibernetica (cyber czar) in noua administratie Trump, insa a refuzat.John McAfee are 71 de ani si este celebru pentru faptul ca in 1991 a creat primul soft antivirus disponibil in comert. A pierdut o mare parte a averii in marea criza financiara, in 2011 a vandut catre Intel compania, pentru 7,6 miliarde dolari, dar solutiile de securitate ii poarta inca numele.McAfee a locuit cativa ani in micul stat Belize din America Centrala unde a avut controverse cu autoritatile si au existat suspiciuni ca ar fi fost implicat in uciderea unui vecin. El a fugit din Belize si din 2013 locuieste in SUA. Autoritatile din tara central-americana au spus ca nu este suspect de crima, insa a fost cautat pentru ca nu a vrut sa mearga la politie ca martor pentru a spune ce stie despre moartea vecinului. Din Belize a fugit in Guatemala unde a fost arestat pentru ca a intrat ilegal in tara, fiind apoi trimis la Miami.McAfee este o personalitate foarte controversata. A vorbit despre vremurile cand se droga si cand bea extrem de mult si a postat fotografii in care aparea cu femei cu zeci de ani mai tinere, dar si cu arme.La inceput de 2016 a incercat sa obtina de la Partidul Libertarian, nominalizarea pentru a participa in cursa pentru presedintia SUA, insa nu a obtinut-oDin luna mai 2016 McAfee este CEO al companiei MGT Capital Investments Inc.