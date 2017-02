Microsoft va lansa in acest an doua update-uri majore pentru Windows 10

Desi strategia anuntata de Microsoft in urma cu un an prevedea cate un singur upgrade pe an pentru Windows 10, anul acesta va constitui o exceptie, cel mai nou sistem de operare al gigantului american bucurandu-se de doua actualizari majore.Informatia, vehiculata neoficial si pana acum, a fost confirmata intr-o conferinta organizata de Microsoft in Australia. Un slide prezentat in timpul conferintei arata clar faptul ca in 2017 Windows 10 va primi doua update-uri importante.Primul dintre acestea, cum este deja cunoscut, se numeste Creators Update si va fi lansat in primavara, cel mai probabil in luna aprilie.Creators Update va aduce, printre altele, un suport mai bun pentru instrumentele de desenat, inclusiv o interfata noua pentru batrana aplicatie Paint, imbunatatiri pentru browser-ul Edge si un filtru de lumina albastra pentru protejarea ochilor seara sau la primele ore ale diminetii.Al doilea update nu are un nume si data estimata de lansare. Din slide-ul prezentat de Microsoft, acesta pare sa fie programat pentru finalul anului.Deocamdata nu se cunosc informatii despre facilitatile pe care Microsoft le va include in acest update. Este posibil ca printre noutati sa se numere tehnologia Windows Holographic - suportul software care va face posibila folosirea castilor de realitate virtuala si augmentata pe Windows 10.Mai multe date oficiale vor fi cu siguranta prezentate in luna mai, cand Microsoft organizeaza conferinta anuala dedicata dezvoltatorilor, Build.