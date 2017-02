​INTERVIU Cum vede "mogulul" software John McAfee lumea in care marile puteri isi pun una alteia pistolul la tampla, dar nu indraznesc sa declanseze razboiul cibernetic total

Cel putin patru tari au arme cibernetice capabile sa distruga reteaua de energie electrica a unui alt stat: China, SUA, Rusia si Israel

China este fara indoiala tara cu cele mai puternice arme cibernetice. Chinezii au inteles inca de acum patru decenii ca electronica si computerele sunt esentiale pentru viitorul armelor.

Daca o tara ar incepe un razboi cibernetic pentru a distruge alt stat, urmarile ar fi catastrofale, pentru ca riscam distrugerea generala.

"Diferenta dintre armele clasice si cele cibernetice este ca te costa enorm sa construiesti o bomba nucleara, iar cand o tara a construit o arma cibernetica, poate face dupa ea un milion de copii cu costuri minime".

De ce nu a vrut sa fie seful strategiei de securitate in administratia Trump? "Sa incerci sa realizezi ceva in guvern as zice ca este cel mai greu lucru din lume, fiindca toata lumea te da la o parte pentru ca fiecare are propriul interes".

Impotriva stirilor false nu putem lupta cu un soft de inteligenta artificala. Daca noi oamenii nu suntem in stare sa judecam ce e fals si ce nu, cum putem construi un soft care sa faca asta?

Diversele aparate ce formeaza "internet of things" sunt scoase pe piata fara pic de grija pentru securitatea informatica si fara sa se tina seama de cum gandesc hackerii. Chiar si un seif indestructibil poate fi deschis de niste pusti inteligenti care gasesc in spatele seifului o usita lasata de producatori pentru cazuri de urgenta.

McAfee si-a facut public numarul de telefon si spune ca nu deschide decat e-mail-uri de la oameni pe care ii cunoaste persoanal.

El a fost invitat intr-o vizita de cateva zile in Romania unde a participat la o conferinta pe tema tehnologiilor Blockchain si viziteaza cateva companii, urmand sa faca si achizitii daca ii place ce vede.