O companie elvetiana a lansat un smartwatch cu ecran color care dispune si de ace indicatoare, precum la ceasurile obinsuite

Modelul ZeTime combina functiile unui smartwatch - ecran color tactil, numararea pasilor, pulsul - cu existenta unor limbi care indica ora si minutele, precum la ceasurile cu quartz.Indicatoarele sunt montate peste touch-screen-ul de 1,22 inci in care a fost facuta o gaura foarte mica. Si cand ecranul este inchis ele arata ora si compania promite o autonomie de 30 de zile pentru aceste indicatoare.Display-ul TFT este rotund si are rezolutia de 240X240 pixeli. Carcasa este din otel, fiind disponibile trei culori, iar bratarile sunt disponibile in mai multe tipuri de materiale: silicon, piele, fibra de carbon.Ceasul se conecteaza prin Bluetooth cu telefonul (Androis, iOS) si dispune de senzori precum accelerometrul in trei axe, senzor optic si de masurare a pulsului.Modelele vandute in prezent de MyKronoz in Romania au preturi cuprinse intre 150 si 900 lei.