GoPro deschide un birou de inginerie software la Bucuresti

"Aceasta extindere a operatiunilor avantajeaza atat GoPro, care astfel poate sa beneficieze de talentele locale in inginerie, cat si piata fortei de munca, compania propunandu-si sa creeze pana la 100 de locuri de munca in Bucuresti in 2017", se arata intr-un comunicat.Ioan Barbulescu este director general al biroului local, acesta urmand sa ii raporteze direct lui Joe Bentley, vicepresedinte pe inginerie la companie.Echipa locala va organiza un eveniment de recrutare pe 8 si 9 martie.GoPro a fost infiintata in 2002 si are venituri anuale de circa 1,5 miliarde dolari. Compania are 1.500 de angajati.Actiunile GoPro au scazut cu 13% la inceput de februarie cand compania si-a anuntat rezultatele financiare. In ultimul trimestru a avut venituri de 541 milioane dolari, sub cele estimate in piata, in timp ce in Q3 2016 veniturile au fost de 241 milioane, cu 20% sub estimarile pietei.GoPro a avut mari probleme si cu Karma, prima sa drona care oricum a fost lansata cu intarziere si dupa costuri mari. O serie de probleme tehnice au facut ca drona sa aiba o imagine deloc grozava in piata.