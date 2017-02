Tranzactie IT de 2,6 miliarde de dolari cu efecte pe piata din Romania: Tech Data a finalizat achizitia Technology Solutions de la Avnet

Potrivit acestuia, in urma tranzactiei, 'relatiile de afaceri se vor derula ca si pana acum, iar persoanele si datele de contact raman neschimbate, atat pentru echipa de vanzari cat si pentru cea tehnica. Viitorul apropiat va aduce o extindere a portofoliului de produse si servicii, precum si abordarea unor noi segmente de piata'.Preluarea Avnet Technology Solutions extinde semnificativ activitatea de distributie cu valoare adaugata a Tech Data. Compania combinata detine o amprenta geografica mai mare si mai echilibrata, inclusiv prezenta in regiunea Asia-Pacific, o piata noua pentru Tech Data. Compania detine operatiuni in 40 tari, avand 14.000 angajati, care servesc aproximativ 115.000 clienti, din peste 100 tari.