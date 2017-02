IT: Angajari pe banda rulanta. O compania americana cauta o suta de IT-isti in Cluj si Timisoara

În cele două centre 3Pillar Global din România lucrează în prezent 400 de angajați, iar ținta pentru anul acesta este de a ajunge la un număr de 500 de specialiști IT. Pozițiile pe care 3Pillar Global le are deschise vizează ingineri IT seniori, cu o experiență de peste 3 ani, care să acopere funcțiile de programare și testare, dar și tineri pe care să îi formeze în interiorul companiei. Angajatorii caută în special ingineri cu competențe în tehnologii utilizate pentru dezvoltarea de aplicații web (Java, Python, Ruby on Rails, Front End) și mobile (iOS si Android) dar si experiență în testare (manuală și automată). De asemenea, compania va pune mult accent pe dezvoltarea competențelor de automatizare.