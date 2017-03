VIDEO Seful Uber s-a certat cu un sofer al companiei care i-a spus ca din cauza tarifelor scazute mereu a ajuns falit

Kalanick a facut o cursa cu o masina Uber si, inainte sa coboare, soferul, pe numele sau Fawzi Kamel, a tinut sai-i spuna cateva dintre nemultumirile pe care in general le au multi dintre soferi. Kamel este sofer Uber din 2011 si i-a spus sefului companiei ca Uber creste standardele, insa tariful calatoriilor scade mereu si colaboratorii companiei sunt tot mai nemultumiti.Cei doi s-au contrazis, Kalanick spunand ca daca nu era el, Uber nu si-ar fi batut concurenta. Kamel ii spune insa ca din cauza Uber a pierdut 97.000 de dolari si a ajuns falit. Kalanick incepe sa se enerveze si sa raspunda cu "Bullshit" la observatiile soferului care ii spune ca tarifele la serviciul premium Black erau de 20 dolari/mila la inceput, insa au ajuns sa fie 2,75 dolari/mila.Seful Uber se infurie de-a binelea, ii arunca cateva cuvinte grele si tranteste usa, spunandu-i mai inainte: Some people don't like to take responsibility for their own shit. They blame everything in their life on somebody else. Good luck!” (Sunt oameni carora nu le place sa-si asume responsabilitatea pentru propriile rahaturi. Dau mereu vina pe altcineva. Succes!"Cum soferii Uber dau dupa cursa un rating pasagerului, Kamel a profitat si i-a acordat doar o stea.Seful companiei si-a cerut apoi scuze intr-un e-mail catre angajati, spunand ca se simte rusinat pentru ce a facut si ca trebuie sa se maturizeze.