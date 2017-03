Facebook va folosi si inteligenta artificiala pentru a lupta contra sinuciderilor

Facebook a luat si in trecut initiativa pentru a incerca sa impiedice sinuciderile, dar sistemul se baza pe semnalele venite de la alti useri care vedeau ca prietenii lor sunt pe cale sa ia o decizie fatala. Acum, postarile, video-urile si discutiile vor fi scanate de algoritmi care sa detecteze situatii grave.De exemplu un semnal l-ar putea constitui discutiile despre tristete si durere sau postarile la care mai multi prieteni intrteaba "Esti ok?" sau isi exprima ingrijorarea in fraze gen "Imi fac mari griji pentru tine" sau "Nu am mai auzit de mult timp ceva despre tine".Mesajele evidentiate de soft vor fi trimise la o echipa operationala a Facebook care le va analiza si daca situatia este evaluata ca fiind grava Facebook ii trimite user-ului un mesaj in care ii spune unde sa se adreseze daca are nevoie de ajutor.Algoritmii au fost "antrenati" cu exemple de postari care au fost evidentiate in trecut ca avand legatura clara cu tendinta suicidara.Surse: Reuters, BBC