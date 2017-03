Piata dispozitivelor "purtabile" a depasit in premiera 100 de milioane de unitati anul trecut

Anul trecut s-au livrat 102,4 milioane de dispozitive wearables, cu 25% mai mult decat in 2015. Fitbit, compania care a cumparat Vector Watch, a livrat 22,5 milioane unitati, cu 2% mai mult decat in 2015, compania pierzand cota de piata in SUA.Xiaomi a fost pe locul doi, cu o crestere de 31%, pana la 15,7 milioane unitati, volumele impresionante fiind generate de terminale cu preturi mici.Apple a livrat 10,7 milioane unitati anul trecut, cu 900.000 mai putin decat in 2015, in ultimul trimestru livrarile atingand 4,6 milioane unitati datorita generatiei a doua a ceasului care a adus o serie de imbunatatiri.Pe locul 4 a fost Garmin, cu peste 6 milioane unitati, iar pe cinci, Samsung, cu 4,4 milioane.Samsung a avut cea mai mare crestere procentuala, 38%, iar Apple a avut o scadere de 8%.