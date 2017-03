Fashion Days pune tot mai multe la comun cu eMAG, compania care l-a preluat. Va folosi punctele de livrare eMAG si tot mai multe produse vor fi pe ambele site-uri

Fashion Days a avut anul trecut afaceri de 50 milioane euro in cele trei tari in care activeaza (Romania, Bulgaria, Ungaria), avans de 17% fata de 2015, iar in Romania business-ul a fost de 136 milioane lei, avans de 29%.Numarul mediu de produse comandate in tara a fost de 2,54/;comanda, fata de 2,33 in 2015. Daca in 2015 o treime din comenzi au fost facute prin aplicatie, anul trecut ponderea a fost de 46%. Femeile reprezinta 65% din cei care fac comenzi pe site.Cele mai importante schimbari care se vor petrece in acest an la Fashion Days au legatura cu faptul ca site-ul a fost preluat de eMAG in 2015 si tot mai multe sisteme si servicii eMAG vor fi integrrate in Fashion Days."Daca acum cateva luni spuneam ca incepem sa ne cunoastem cu colegii de la eMAG, acum putem spune ca echipele noastre lucreaza impreuna si suntem intr-un stadiu mult mai avansat si ne-am conecttat la o parte dintre tool-urile dezvoltate de eMAG", spune Andrei Chirilia, director de marketing la magazinul online, adaugand ca Fashion Days are experienta pe partrea de retail de moda si eMAG pe partea de comert online generalist.O schimbare importanta va fi faptul ca cei care cumpara de la Fashion Days vor putea ridica produsele atat din showroom-urile eMAG, cat si de la oficiile Postei Romane cu care eMAG are parteneriate. Tot in a doua parte a anului va fi lansat si serviciul de livrare in doua ore.In plus, tot mai multe produse Fashion Days vor fi listate si pe eMAG, astfel ca cele doua site-uri vor avea multe lucruri la comun. Tot ca efect al tranzactiei, oamenii de la Fashion Days vor gestiona si domeniul fashion la eMAG care vinde haine si incaltaminte incepand cu luna noiembrie 2015.Fashion Days are 500 de angajati, dintre care 420 in Romania.