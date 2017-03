Intel ar putea cumpara cu 15 miliarde dolari compania de tehnologie auto Mobileye, scrie presa din Israel

Mobileye a fost infiintata in 1999 si vinde sisteme de asistenta a soferului. Compania s-a listat in 2014 la New York Stock Exchange si are o capitalizare de 10 miliarde dolari.Intel si Mobileye nu au comentat zvonul. Actiunile companiei din Israel au crescut cu 29% in sedinta de pre-tranzactionare.Mobileye si Intel au un proiect cu BMW pentru a aduce pe sosele 40 de vehicule autonome, miscarea fiind parte a strategiei BMW de a aduce masini autonome in piata. Intelegerea a fost anuntata in vara lui 2016 iar masinile ajung pe sosele in acest an.