Seful Flanco spune ca in mall-uri chiriile sunt aberante si unele magazine vor fi inchise. Compania estimeaza afaceri de peste 950 milioane lei anul acesta

Compania a avut un business de 917 milioane lei anul trecut, cu 18% mai mare decat in 2015. Au fost deschise 25 de magazine si au fost inchise trei, numarul fiind acum de 122.Dragos Sirbu spune ca estimeaza o crestere de 5% a pietei electro-IT, dar si a afacerilor Flanco. Prognoza este rezervata si fiindca primul trimestru nu a mers prea grozav. "Punem evolutia pe seama vremii. In ianuarie totul a mers bine, pana cand a nins, si apoi totul s-a blocat. Apoi in februarie au existat miscarile de strada care au afectat un pic increderea in consum. Lumea asteapta sa vada ce se intampla".De ce au avut protestele de strada o influenta asupra consumului?"Si in 2012 am remarcat asta, este o reactie umana fireasca de autoconservare, trebuie sa vedem ce se intampla. Suntem intr-o zona in care vindem produse de folosinta indelungata si, daca ti-ai luat un televizor, il mai poti folosi o luna in plus pana sa iti iei unul nou. Dar punem totul pe seama vremii, a fost foarte foarte frig si nu au iesit oamenii. Exista scaderi substantiale de tarfic fata de anul trecut, dar cred ca lucrurile se vor aseza", mai spune seful compania.Seful Flanco mai spune ca s-a bugetat o devalorizare a leului de 10-12% in decursul anului si ca va mai fi o presiune inflationista.Flanco va mai inchide magazine, mai ales in mall-uri unde chiriile sunt "aberante" si acum este in negocieri. "Online-ul creste mult si exista o presiune puternica pentru reducere a preturilor, iar noi ca retailer simtim o presiune pe salarii (...) Acolo unde platim chirii anormal de mari am putea sa parasim spatiul sau decidem ca nu intram in proiecte. Au fost in 2016 proiecte in care n-am intrat, s-a deschis Veranda, ParkLake, noi n-am intrat".Pentru 2017 sunt semnate contracte ferme pentru deschiderea a cinci magazine si alte 10-12 sunt in evaluare, urmand la timpul potrivit sa se decida cate merita a fi deschise.Flanco are 1.500 de angajati, anul trecut a investit in total 14 milioane euro, iar anul acesta si-a bugetat 8 miloane euro.In total anul trecut romanii au cumparat de la toate magazinele prezente pe piata 3,5 milioane de smartphone-uri, 1,4 milioane de televizoare si 1,1 milioane de masini de spalat si frigidere.Valoarea totala a pietei electro-IT a fost de 2,55 miliarde euro in 2016, conform datelor Gfk temax si va ajunge la 2,67 miliarde dolari in acest an. Piata a depasit in 2014 pragul de doua miliarde euro.