Logitech vrea sa arate ca e mai mult decat un simplu producator de periferice PC. Compania s-a extins pe gaming si lanseaza terminale pentru casa inteligenta

Compania s-a infiintat in 1981 in Elvetia si a produs la inceputuri mouse-uri, fiind cunoscuta si pentru alte periferice precum boxe si tastaturi. Insa de acum patru ani, de cand la conducere a venit Bracken Darrell, compania si-a diversificat activitatea si anul trecut a facut si doua achzitii.A platit 50 milioane dolari pentru Jaybird, un producator de casti wireless pentru sportivi si 13 milioane dolari pentru Saitek, producator de simulatoare de masini si avioane.Compania vinde anual 150 de milioane de unitati din produsele sale si are un centru de cercetare in Elvetia, bazandu-se pe know-how-ul de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. Compania are venituri anuale de 2,2 miliarde dolari si un buget de cercetare in valoare de 150 milioane dolari.Logitech a prezentat recent mai multe simulatoare de gaming, unul inedit fiind cel care imita condusul unui tractor. Compania a fost mediatizata anul trecut datorita telecomenzii Harmony Elite cu care pot fi comandate diverse lucruri din casa inteligenta (termostat, boxe, lumini). Review-urile au fost in majoritate pozitive, un mare minus fiind insa pretul de aproape 500 de euro.Compania va lansa si produse in domeniul castilor "smart", ca urmare a achizitiei Jaybird, iar in segmentul dispozitive pentru smart home vor fi lansate boxe Bluetooth ce vor putea fi controlate cu ajutorul asistentului vocal Alexa.Pe plan local compania a anuntat ca Logitech G, divizia de gaming, si-a triplat afacerile in ultimii doi ani de zile si a atins in cel mai recent an fiscal o cifra de afaceri de peste doua milioane de euro.In ultimele saptamani, Logitech a lansat o serie de noi produse dintre care un exemplu este tastaura Pro Mechanical Gaming, un device mecanic dedicat competitiilor profesionale.