Un expert IT a gasit o vulnerabilitate la cartelele de hartie RATB, putand calatori gratuit nelimitat

Cirlig a descoperit vulnerabilitatea acum cateva luni, studiind modul in care sunt stocate datele pe cartelele de hartie vandute de RATB si denumite Mutiplu. Intial a incercat si cu cartele de plastic, dar sunt mai greu de citit cu diversele programe de tip NFC reader.Simplificand la maxim lucrururile, Gabriel a citit cartela cu telefonul, a schimbat un numar pe ea, si a putut avea calatorii infinite.Ca urmare, cand apropia cartela la aparatele montate in autobuz, nu se scadeau calatorii din "portofelul electronic". "In momentul in care aparatul din autobuz facea validarea cartelei, nu facea nimic inainte, ci incerca simultan sa iti valideze calatoria, practic sa-ti "capseze" biletul si sa-ti scrie datele curente pe cartela. (...) Nu ar trebui facute in acelasi timp ambele actiuni. Sistemul ar trebui sa verifice mai intai daca este ok cartela si abia apoi sa incerce sa valideze".Cirlig a descarcat o aplicatie gratuita de pe Google Play, iar manualul cartelelor este "la liber" pe internet, pe site-ul producatorului.El a semnalat la RATB problema descoperita si a primit un e-mail de multumire, vulnerabilitatea fiind remediata.Cititoarele electronice de carduri existente in vehiculele RATB au fost instalate in urma unei licitatii internationale castigate de UTI care a pus la dispozitie infrastructura necesara acestui sistem de taxare automata. Din 2011 s-au scos vechile bilete de hartie.Contractul dintre UTI si RATB pentru sistemul automat de taxare a fost semnat in 2005, iar aplicatia soft a sistemului cardurilor comune RATB si Metrorex a fost dezvoltat in 2007.