Samsung va lansa pe Galaxy S8 asistentul vocal Bixby care va ajunge pe multe tipuri de produse ale companiei sud-coreene

Bixby intra intr-o piata tot mai aglomerata cu concurenti puternici precum Amazon Alexa, Siri al Apple, Google Assistant si Microsoft Cortana. Ideea acestor mari companii este ca vocea reprezinta cel mai simplu mod de a comunica cu diversele gadget-uri, iar tehnologiile de inteligenta artificiala permit acum acestor asistenti vocali sa aiba performante tot mai bune.Samsung merge pe o idee difertita fata de concurenti sai ai caror asistenti vocali pot fi intrebati o multime de intrebari de cultura generala sau lucruri care pot fi relativ usor extrase cu ajutorul motoarelor de cautare. Bixby este gandit sa usureze la maxim modul in care interactionezi cu telefonul si va fi activat apasand un buton plasat pe o laterala a telefonului. Compania spune si ca asistentul intelege si comenzi cu informatii incomplete si va simplifica modul in care folosesti diversele functii ale telefonului si mai ales aplicatiile.Noul asistent vocal are si o functie care te ajuta sa gasesti prin comenzi vocale anumite poze din telefon si, in functie de aplicatia in care te afli, iti permite sa accesezi cu ajutorul vocii meniuri specifice acelei aplicatii.Samsung lucreaza de 18 luni la Bixby care va fi disponibil mai intai pe 10 aplciatii preinstalate pe Galaxy S8, dar apoi va fi extins catre mai multe aplicatii si cat mai multe terminale Samsung. Pasul urmator va fi introducerea lui Bixby si pe electrocasnice.Presa inernationala spune, comentand anuntul, ca cel putin la inceput nu trebuie sa asteptam prea mult de la Bixby, iar noutatile cu care vine nu par a fi extraordinare. Samsung da ca exemplu faptul ca Bixby iti permite sa suni un anumit contact doar apasand un singur buton, fara a mai fi nevoie sa intri in meniuri, insa acelasi lucru poate fi facut usor cu Siri sau Google Now.In plus, pe modelele noi Samsung poate fi accesat si cel mai nou asistent al Google care a primit o serie de cronici pozitive, astfel ca Bixby nu va avea viata usoara.