Unul dintre cele mai mari nume ale programarii la nivel mondial vine la Bucuresti

Material sustinut de Electronic Arts Romania

Nevoia de modernizare a conceptelor folosite in scrierea de cod l-au dus pe Andrei dincolo de limitele limbajului C++ - limite impuse de mai bine de 30 de ani de standardizare si folosire. Incepand din 2006, el a devenit principalul participant la dezvoltarea limbajului D - impreuna cu creatorul acestui limbaj, americanul Walter Bright.Aflat in Romania pentru o serie de workshop-uri interne la Electronic Arts Romania, Andrei va tine si o sesiune publica de training la Halele Carol."Tehnicile dezvoltate de Andrei pentru optimizare (dar nu numai) imbunatatesc modul in care noi la Electronic Arts privim design-ul de cod", impartaseste cu noi Alexandru Chica, Director Tehnic la Electronic Arts Romania. "Am decis sa adaugam si o parte publica in programul lui in Romania, iar asta pentru ca notiunile discutate se pot aplica cu succes in orice domeniu de dezvoltare software si, in plus, intalnirile cu el sunt foarte fun!"Tema prelegerii e optimizarea codului C++ prin folosirea unor concepte si modele moderne de abordare a relatiei dintre codul scris si platforma hardware caruia ii este dedicata."Dupa ce cresterea pe care o vedem in procesare paralela se va plafona, va trebui sa ne intoarcem la codul serial. Un numar finit de lucruri se pot intampla in acelasi timp, iar cum modelul de procesare seriala vine cu limitari fundamentale, optimizarea codului pentru viteza de executie va deveni un element important pentru orice software. Din pacate, multa din "intelepciunea populara", cand vine vorba de optimizarea de cod, vine din conceptii invechite care nu tin seama de complexitatea extraordinara a design-ului platformelor de procesare pentru care scriem", este de parere Andrei Alexandrescu.EA HARD/CODE (cum e denumit evenimentul) are loc pe 27 martie la Expirat, Halele Carol, incepand cu ora 18:30. Prelegerea se doreste a fi prima dintr-o serie de intalniri cu nume mari ale programarii pe care Electronic Arts Romania isi doreste sa le organizeze pentru comunitatea de dezvoltatori de software din Romania.Pentru ca numarul de locuri este limitat, cei care doresc sa participe se pot inregistra pentru eveniment aici - http://bit.ly/hrdcde