Uber vrea sa lanseze in Romania in 2018 serviciul prin care mai multi utilizatori pot imparti o cursa: Vrem ca pana in 2020 sa reducem cu o treime traficul din Bucuresti.

Uber este prezenta in peste 550 de orase in lume, dar in ultimele saptamani au aparut mai multe stiri negative, de la acuzatiile legate de furtul tehnologiilor Waymo, pana la cele legate de discriminarea femeilor.Insa in Romania Uber a tot crescut, adaugand trei orase noi anul trecut, numarul de useri triplandu-se in 2016.Cei de la Uber spun ca peste 250.000 de utilizatori au folosit cel putin o data aplicatia in cei doi ani de la lansare, iar numarul de soferi este de cateva mii, compania nedorind sa dea numarul exact. Timpii medii in care vin masinile sunt de 4 minute in Bucuresti si sase minute in alte orase.Bucuresti ar urma sa fie primul oras din Europa Centrala si de Est unde se va lansa serviciul care permite mai multor pasageri sa imparta o cursa, orasul fiind ideal mpentru UberPOOL fiindca este extrem de aglomerat. Estimarea este ca lansarea ar putea fi in 12 sau 18 luni.. "Angajamentul nostru este ca pana in 2020 sa reducem traficul din Bucuresti cu o treime", spune sefa Uber.Uber a insistat din nou pe faptul ca in Bucuresti sunt peste un milion de masini, insa in medie masinile stau nefolosite 23 de ore din 24, iar locurile de parcare sunt de trei ori mai putine decat numarul masinilor, Singura solutie este ca tot mai multi sa renunte la masinile personale si oamenii sa fie dispusi sa se grupeze mai multi la o singura cursa, mai ales ca vor plati mult mai putin.Sefa Uber Romania da ca exemplu San Francisco, unde peste jumatate dintre cursele Uber sunt cu mai multi pasageri, dovada ca oamenii nu-s deranjati sa imparta masina cu straini.Intrebata despre statutul legal al Uber, Schroeder a spus ca in prezent Uber este un serviciu "nedefinit", iar compania vrea o clarificare dupa modelul tarilor europene care au reglementat aceste aplicatii ce formeaza asa-numita economie colaborativa. UE a dat recomandari clare statelor europene pentru a-si adapta legile pentru a incuraja astfel de servicii, exemple pozitive fiind Portugalia, tarile baltice sau Finlanda, mai spune ea.Cei de la Uber vor practic o reglementare care sa-i permita oricarui om intr-un mod simplu sa devina sofer Uber daca vrea sa faca acest lucru cateva ore pe saptamana.Intrebata de modul in care este asigurat un pasager care pateste ceva in timpul unei curse Uber, sefa pentru Romania a spus ca exista o asigurare separata furnizata de Uber, in caz ca asigurarea soferului nu acopera incidentul, astfel incat utilizatorul sa fie asigurat in orice cursa.Despre cadrul legal in care lucreaza soferii Uber, Nicoleta Schroeder spune ca fiecare trebuie sa aiba o entitate juridica pentru a exista transparenta in legatura cu taxele si cu facturile fiscale. Soferii nu au nicio licenta de transport fiindca nu sunt nici taximestriati, unde este nevoie de licenta, insa nici nu fac parte din transportul public. "Este o aplicatie inchisa, nu poti chema o masina facandu-i cu mana pe strada".Sefa Uber Romania a fost intrebata si despre fenomenul prin care diversi oameni cumpara masini, le inregistreaza la Uber si angajeaza soferi. Ea spune ca procentul acestora este extrem de mic, mult mai mic decat in alte tari. Exista insa, spune ea, cateva cazuri in care familii intregi sunt pe Uber (mama, tata, fiu/fiica).Aceste servicii de transport din economia colaborativa au fost subiect de discutie in Parlamentul European la final de 2016, acesta adoptand o rezolutie gandita sa sprijine dezvoltarea acestor servicii de transport.Platformele colaborative de transport pot fi o solutie extrem de buna in cele mai aglomerate orase unde transportul public nu mai face fata si numarul de masini este extrem de mare.Parlamentul European face referire si la un raport al CE din primavara lui 2016 care spunea ca interdictiile la adresa acestor aplicatii ar trebui sa fie o solutie de ultima instanta si ca prestatorii acestor servicii nu ar trebui sa fie obligati sa obtina autorizatii si licente decat in anumite cazuri.PE spune ca serviciile de transport din economia colaborativa trebuie incuarajate si fiindca promoveaza antreprenoriatul si aceste platforme online pot face rapid o legatura intre cerere si oferta, creand si locuri de munca.