Se inmultesc punctele de livrare deschise de e magazinele online. Elefant.ro adauga 12 noi puncte in acest an

Tot mai multe magazine online deschid puncte de livrare. EvoMAG a deschis in februarie primele puncte si va ajunge la 50 pana la final de an, eMAG are un parteneriat cu Posta Romana si va ajunge la 200 de oficii, iar elefant.ro a anuntat acum cresterea cu 40% a retelei de puncte de livrare. Foarte multi clienti prefera sa ridice produsele comandate de la un anumit punct de livrare, in special cei care au mult de umblat si pot fi greu gasiti de curieri.elefant.ro a deschis primele puncte la final de 2015, au urmat cateva puncte la metrou si apoi unele stradale, in cateva mari orase din tara. La final de 2016 s-a ajuns la 30 de puncte, iar pentru 2017 sunt programate 12 puncte.Vor fi deschise sase puncte de livrare in Bucuresti, un al doilea punct in Iasi si alte cinci puncte in Piatra Neamt, Suceava, Pitesti, Targu Mures si Hunedoara. Investitia pentru proiectul de extindere din 2017 se ridica la peste doua milioane de euro.