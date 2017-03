Uber Romania respinge categoric acuzatiile de evaziune fiscala: Absolut toate cursele facute prin aplicatie sunt fiscalizate, tranzactiile sunt digitale, pasagerii primesc o factura fiscala dupa fiecare cursa

"In urma declaratiilor de ieri ale viceprimarului Aurelian Badulescu, precizam ca respingem categoric toate acuzatiile ca UBER Romania sau soferii-parteneri ar face evaziune fiscala. Atat UBER Romania, cat si soferii-parteneri platesc impozite si taxe pentru activitatile pe care le desfasoara. Absolut toate cursele facute prin aplicatia UBER sunt fiscalizate, tranzactiile sunt digitale, iar pasagerii primesc o o factura fiscala dupa fiecare cursa. Din tariful unei curse, intre 75 si 80% ramane la soferul-partener, care colaboreaza cu Uber printr-un PFA sau SRL si care plateste mai departe taxe si impozite catre bugetul statului si bugetul orasului in care isi desfasoara activitatea. Mai mult, serviciul UBER aduce transparenta intr-un domeniu bazat aproape in totalitate pe numerar".Declaratiile Uber vin la o zi dupa ce viceprimarul general al Municipiului Bucuresti, Aurelian Badulescu a facut, pentru Mediafax , declaratii dure la adresa Uber. "Activitatea aplicatiei Uber este de tip ilicit pe piata transporturilor din Municipiul Bucuresti. Uber-ul este, la acest moment, o activitate neautorizata, nelegala si care incalca atat legea taximetriei, cat si hotararea de Consiliu General al Muncipiului Bucuresti care reglementeaza activitatea de taxi in Municipiul Bucuresti".El a mai spus ca cei care calatoresc cu aplicatia nu sunt in siguranta si a adaugat ca aplicatii de transport stil Uber produc lunar evaziune fiscala de 9-10 milioane euro in tara.Raspunzand acuzatiilor, Uber sustine ca este una dintre cele mai sigure mijloace de deplasare prin oras. "Toate cursele realizate prin intermediul aplicatiei sunt asigurate si monitorizate. Nu exista sofer sau pasager anonim, pasagerii sunt mereu pe harta, pot trimite in timp real coordonatele cursei lor catre un prieten sau un membru al familiei si nu sunt obligati sa aiba numerar asupra lor, pentru ca toate cursele sunt platite direct prin aplicatie".In ceea ce priveste reglementarea, cei de la Uber spun ca aplicatia are acum in tara un statut nedefinit, dar dezbaterea nu priveste numai UBER. "Este o dezbatere despre tot ceea ce inseamna economia digitala, care include foarte multe alte platforme. Si nu este o dezbatere limitata la nivelul Romaniei. Este o dezbatere care are loc la nivelul Uniunii Europene. Sunt tari care au ajuns la solutii de reglementare - Portugalia, Estonia, Lituania, Letonia. Comisia Europeana a recomandat tarilor membre sa defineasca aceste servicii noi si sa nu ia masuri radicale impotriva firmelor care activeaza in economia digitala, tocmai pentru ca acest firme aduc plus-valoare comunitatilor in care isi desfasoare activitatea".Cei de la Uber spun ca peste 250.000 de utilizatori au folosit cel putin o data aplicatia in cei doi ani de la lansare, iar numarul de soferi este de cateva mii, compania nedorind sa dea numarul exact. Timpii medii in care vin masinile sunt de 4 minute in Bucuresti si sase minute in alte orase.