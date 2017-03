Amazon a cumparat cel mai mare magazin online din Orientul Mijlociu

Souq a fost supranumit "Amazonul Orientului Mijlociu" si nu este o exagerare fiindca a devenit cel mai mare magazin online din regiune. Compania a fost fondata in 2005 de antreprenorul sirian Ronaldo Mouchawar.Souq spune ca vinde un milion de produse din 31 de categorii. cele mai mari piete sunt Emiratele Arabe, Egipt si Arabia Saudita, iar numarul de vizitatori unici este de 24 milioane/luna. Compania este prezenta si in piete precum Oman, Qatar si Bahrain.Initial Souq a fost site de licitatii, insa din 2011 a devenit magazin online.In prima faza se pare ca Amazon ar fi vrut sa cumpere 30%, dar s-a ajuns la o preluare. O oferta rivala a venit de la Mohamed Alabbar, un magnat imobiliar din Dubai, care insa a oferit mai putin decat ar fi vrut cei de la Souq.Alabbar a anuntat ca va lansa un magazin rival numit Noon care va fi sustinut de un fond de investitii foarte bogat din Arabia Saudita.Surse: Financial Times