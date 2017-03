VIDEO Google a lansat functia care iti permite sa trimiti pe Maps in timp real locul unde te afli

Partajarea localizarii se poate face cu oricine. Poti selecta persoane dintre contactele telefonului, din agenda Google sau poti trimite un link catre un prieten printr-o aplicatie de mesagerie sau social media.

Pentru a putea utiliza functia de "share location" trebuie sa ai un cont de Google. Cei carora le partajezi nu trebuie insa sa aiba neaparat un cont de Google, le poti trimite acest lucru printr-un link.

Cateva scenarii in care functia de partajare a localizarii se dovedeste foarte utila:

Gasesti repede drumul catre locul unde sunt prietenii, mai ales daca esti pe drum si grabit;

Iti gasesti prietenii in spatii ample, precum festivaluri sau evenimente sportive;

Ii spui persoanei cu care urmeaza sa te intalnesti cat mai ai pana cand ajungi.

Poti sa-ti partajezi localizarea pe termen nelimitat sau nu. Perioada minima este de 15 minute, iar maximum este pana in momentul in care opresti functia.

Partajarea localizarii este activa pana in momentul in care o opresti. Inchiderea aplicatiei Google Maps nu dezactiveaza functia.

Functia de partajare a localizarii pe Google Maps va fi disponibila in urmatoarele zile la nivel global, fiind vorba de un proces de implementare.

