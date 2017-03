Twitter ar vrea sa lanseze servicii premium pe baza de abonament

Interfata Tweetdeck, care permite gestionarea mai multor conturi de Twitter, va beneficia de o versiune ameliorata si Twitter a initiat un studiu pentru a vedea daca are rost sa lanseze si un serviciu premium pe baza de abonament. Utilizarea Twitter este gratuita in prezent, astfel ca ar fi pentru prima oara cand reteaua lanseaza un serviciu pe bani.Twitter s-a infiintat acum 11 ani si are 319 milioane de utilizatori, insa nu a reusit sa atraga venituri din publicitate pentru a obtine profit, desi multe celebritati folosesc reteaua si zeci de milioane de "followers".Daca Twitter va lansa o versiune premium a Tweetdeck, aceasta ar fi fara reclame si s-ar adresa celor din advertising, jurnalistilor si diversilor profesionisti.Si alte retele sociale au servicii pe bani, un exemplu fiind Linkedin, preluata anul trecut de Microsoft.Surse: Reuters