Pokemon Go este jucat de 5 milioane de oameni/zi

Jocul a facut senzatie in iulie 2016 cand s-a lansat si, din 6 iulie, data lansarii, pana in 16 iulie, a ajuns la un numar mediu de 28,5 milioane useri/zi. De atunci a urmat declinul din mai multe motive, cele mai multe legate de faptul ca nu au fost introduse schimbari mari, incat interesul sa fie mentinut.Daca initial erau aproape 150 de monstruleti virtuali care trebuiau adaugati la Pokedex, in februarie s-a petrecut cel mai important update de dupa lansare, ca adaugarea a inca 80 de pokemoni.Acum, in ciuda scaderii puternice a audientei jocului, Pokemon Go are inca un public numeros, numarul de useri care joaca cel putin o data pe zi fiind de 5 milioane, mai ales ca aplicatia este disponibila in mult mai multe tari in comparatie cu momentul lansarii.Jocul a adus venituri serioase companiei Niantic, fiind aplicatia care a ajuns cel mai repede la venituri de peste un miliard de dolari, prag pe care l-a depasit in sase luni. In cea mai buna zi din istorie au fost vanzari de 18 milioane dolari, dar acum media zilnica este pe undeva pe la 1,5-2 milioane dolari