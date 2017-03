Continua contrele dintre Uber si Confederatia Transportatorilor. COTAR: Uber se afla in afara legii. Vrem ca astfel de platforme sa fie obligate sa se autorizeze. Uber: Demersul COTAR este bazat pe dezinformare/Nu suntem serviciu de taxi, ci o aplicatie de mobil

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) spune ca asteapta Ordonanta de Urgenta "care va elimina pirateria si toate activitatile neautorizate din Transporturi"Mai exact confederatia cere sa se adopte un OUG pentru modificarea a doua articole din Legea 38/2003, "in asa fel incat activitatile neautorizate de transport sa fie sanctionate si aplicatiile de tip UBER sau ale altor platforme similare sa fie obligate sa se autorizeze, astfel incat sa functioneze legal, daca vor sa-si desfasoare activitataea in Romania". COTAR sustine ca pe piata transporturilor este haos si ii numeste "pirati" pe cei de la Uber si alte aplicatii de ride-sharing.COTAR mai spune ca nu cere eliminarea Uber din piata, ci "intrarea in legalitate a acestor sisteme, ca si a tuturor celorlalate forme de transport care acum reprezinta concurenta neloiala".Uber a venit marti cu o reactie la cele spuse de COTAR si spune ca doreste reglementare, insa reguli care sa tina de cont de faptul ca "Uber nu este un serviciu de taxi - este o aplicatie de mobil care permite oamenilor sa isi imparta masina contra cost intr-un mod transparent, sigur si 100% fiscalizat".Cei de la Uber Romania considera ca "demersul COTAR, bazat in buna parte pe dezinformare, echivaleaza cu incercarea de a dez-inventa Internetul, in avantajul catorva si in dezavantajul a zeci de mii de oameni. Nu poti opri inovatia tehnologica doar pentru ca, odata cu ea, esti nevoit sa evoluezi si tu. Daca pentru COTAR sunt prioritare interesele transportatorilor si ale firmelor de taxi, pentru UBER Romania prioritare sunt satisfactia si siguranta oamenilor care se deplaseaza prin orase".Uber mai spune ca 250.000 de persoane i-au folosit serviciile in ultimii doi ani si ca soferii parteneri si compania contribuie cu milioane de lei la buget.