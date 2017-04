Un super-business de peste 18 miliarde dolari - ​De ce divizia de procesoare a Toshiba este ravnita de mai multi giganti ai tehnologiei

Conglomeratul Toshiba are 142 de ani vechime, insa rar a trecut prin momente mai grele fiindca divizia de energie nucleara Westinghouse din SUA intra in faliment si grupul ar putea afisa cele mai mari pierderi anuale din istoria sa: peste 9 miliarde dolari.Cum Toshiba are nevoie de bani, a fost nevoita sa scoata la vanzare unitatea de procesoare NAND redenumita Toshiba Memory. Toshiba este locul doi pe piata procesoarelor "NAND Flash Memory", cu o cota de 19% in 2015, pe primul loc fiind Samsung, cu 31%. Western Digital are 16% din piata, Micron are 15%, iar Intel, 7%.Nu este de mirare ca Toshiba a starnit interesul a zece companii dupa ce a anuntat ca divizia de procesoare este la vanzare. Compania are o productie ridicata si este faimoasa si pentru produsele de inalta calitate. Cine va cumpara Toshiba Memory va schimba ordinea pe piata procesoarelor NAND.E de asteptat ca negocierile sa inceapa luna aceasta si ar fi posibil ca un castigator sa fie anuntat pana in iunie, la adunarea actionarilor Toshiba. Insa o intelegere nu va fi semnata usor si nici cu oricine, existand teama ca tehnologia ar putea ajunge pe mainile cui nu trebuie daca divizia va fi cumparata de un grup chinez. Sursele spun ca ar fi preferata o companie americana si este foarte posibil ca o companie americana sa castige, fiindca cei mai multi pretendenti sunt din SUA.Sursele spun ca printre companiile care au inaintat oferte se numara Apple, Amazon si Google, iar inainte de weekend a aparut un zvon cum ca Broadcom si fondul de investitii Silver Lake vor face o oferta de peste 18 miliarde dolari.Au fost vehiculate doua nume importante din Asia: gigantul Foxconn, dar si compania sud-coreeana SK Hynix, insa pe lista este si un nume mare in industria stocarii datelor: Western Digital cu care Toshiba are operatiuni in comun.Negocierile vor fi dure si este de asteptat sa fie mai multe runde, subiectele sensibile urmand sa fie nu doar cele legate de pret, ci si de viitorul locurilor de munca si modul in care informatiile tehnologice vor fi protejate.Industria procesoarelor a cunoscut o serie de miscari catre consolidare, marii jucatori formand aliante. De exemplu, Qualcomm a cumparat NXP pentru 47 miliarde dolari, Broadcom a fuzionat cu Avago (37 miliarde dolari), iar Intel a preluat Altera (17 miliarde dolari).Surse: Nikkei, Financial Times, Reuters