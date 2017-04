​VIDEO Samsung va lansa in iunie pe piata locala camera de actiune Gear 360

Camera de actiune cantareste 130 de grame, are baterie Li-Ion de 1.160 mAh si dimensiunile sunt 100.6x46.3x45.1 mm."Gear 360 ofera pentru prima oara inregistrare video 4K, ce permite crearea de continut digital realist si captivant. Camera are senzori de imagine de 8.4 MP si Bright Lens F2.2 pe ambele lentile dual fisheye. Cu ajutorul acestora, camera Gear360 poate realiza fotografii la rezolutie inalta", spune cei de la Samsung.Utilizatorii pot crea continut video 360 sau fotografii si pot accesa modalitati diferite de vizualizare, instrumente de editare si efecte sau filtre diferite, pentru a crea continut personalizat. De asemenea, exista posibilitatea de a converti clipurile video 360 intr-un format usor de distribuit.Noul Gear 360 introduce si distribuirea de continut in timp real. Atunci cand camera Gear 360 este conectata la un calculator sau la un smartphone compatibil, permite distribuirea de continut pe platforme precum Facebook, Youtube sau Samsung VRDaca generatia de anul recut era compatibila doar cu S7 si S7 Edge, acum compatibilitatea a fost extinsa mult, putand fi folosita pe diverse terminale cu Android (de la versiunea 5.0 in sus), pe iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus si iPhone SE, dar si cu computerele cu Windows si cu Mac-uri.