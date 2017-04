Avangate, companie fondata de Radu Georgescu, cumpara  2Checkout, un procesator de plati cu acoperire globala

"Compania care rezulta in urma tranzactiei va aduce pe piata o suita completa de produse si servicii pentru ecommerce, inclusiv facturarea abonamentelor (subscriptiilor) la diferite servicii, imbinand modele flexibile de procesare a platilor cu abilitati avansate de ecommerce, managementul veniturilor recurente si instrumente de marketing la nivel global", se arata intr-un comunicat al Avangate.In urma tranzactiei, compania va deservi peste opt mii de clienti activi la nivel global. Termenii financiari ai tranzactiei nu au fost dezvaluiti.Cele doua companii se completeaza, iar solutia integrata se refera la managementul subscriptiilor, ecommerce si servicii de plati online, diverse modele de procesare si integrari cu procesatori, posibilitatea procesarii tranzactiilor in mai mult de 30 de limbi si in 130 de monede locale si suport pentru vanzarea de bunuri atat digitale cat si fizice pentru mai mult de 250 de activitati economice, in peste 200 de tari si teritorii.2Checkout, o companie din portofoliul Chicago Growth Partners & Trident Capital, este un procesator de plati ce permite companiilor sa accepte plati online si prin mobil de la cumparatori din intreaga lume prin metode de plata localizate.Capabilitatile includ procesare de plati printr-o platforma (gateway) pre-integrata, conformitate cu standardul PCI, anti-frauda internationala precum si integrari cu mai mult de 100 de solutii pentru cosuri de cumparaturi.Pe piata din anul 2000, 2Checkout realizeaza tranzactii in mai mult de 200 de piete prin opt metode de plata, 87 monede si 15 limbi, si este folosita de catre mii de comercianti la nivel mondial.Avangate a creat o platforma internationala de e-commerce prin care ajuta producatorii de software si SaaS "software ca serviciu" sa isi vanda produsele in cloud in orice tara, indiferent de modelul de business (adica produs downloadabil sau nu, licente etc.), indiferent de canalul prin care vinde: direct, prin parteneri sau distribuitori.