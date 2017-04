Ministrul Comunicatiilor: Gradul de congestie al traficului rutier din Bucuresti ar fi mai mare cu pana la 20% fara Waze

Waze este una dintre cele mai populare aplicatii folosite de soferii din Romania, care aduna de la utilizatori date despre traficul rutier si le ofera acestora cele mai bune optiuni de traseu intr-un anumit moment, in functie de informatiile disponibile in momentul respectiv.Jianu a declarat, in deschiderea evenimentului, ca a ajuns cu ajutorul aplicatiei Waze, iar aceasta are un impact pozitiv major in sensul decongestionarii traficului din Bucuresti."Am ajuns la acest eveniment cu ajutorul Waze. Nu stiu cata lume intelege magnitudinea schimbarii adusa de mediul digital. De exemplu, aceasta aplicatie strange date din trafic, de la utilizatori, foloseste anumiti algoritmi si ofera un traseu optimizat. Magnitudinea schimbarii adusa de aceasta aplicatie s-ar vedea daca nu ar mai fi folosita, cred ca gradul de congestie al traficului din Bucuresti ar creste cu 10-20%", a afirmat Jianu.Mai multi specialisti din mediul online au sustinut in trecut ca autoritatile locale ar trebui sa gandeasca noi politici publice pentru organizarea traficului din marile orase, astfel incat acesta sa fie mai eficient si mai fluid, scop in care ar trebui sa valorifice avantajele noilor tehnologii digitale, care sa tina cont de nevoile reale ale utilizatorilor.Sursa: News.ro