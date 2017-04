De ce Pokemon Go ar fi ajutat la reducerea numarului de sinucieri intr-un loc din Japonia

Locul in cauza se afla in regiunea Fukui unde coloanele de bazalt de la Tojinbo (langa Marea Japoniei) ofera o priveliste superba, dar au devenit si un loc popular pentru cei care vor sa-si curme viata. In 2015 au fost 12 sinucideri, in 2016 au fost 14, insa in primele trei luni ale acestui an nu a mai fost nicio sinucidere.Un fost politist care activa in patrule anti-suicid in regiune are o teorie interesanta. Numarul de sinucideri s-a redus drastic si datorita jocului Pokemon Go care, desi in majoritatea regiunilor lumii si-a pierdut din popularitate, in Japonia este si acum foarte la moda.Cum a ajutat jocul? Teoria este ca in zona se gasesc pokemoni rari si tot mai multi jucatori au venit sa-i prinda, astfel ca cei care ar fi vrut sa-si ia viata nu prea mai sunt singuri pe stanci.Nu se poate dovedii practic ce impact a avut jocul la salvarea unor vieti, insa cu siguranta si alti factori au contribuit la reducerea numarului de sinucideri.Japonia este una dintre tarile cu cel mai mare numar de sinucideri, insa politici guvernamentale coerente au facut ca numarul anual de sinucideri sa scada de la 33.000, la 21.000/an in ultimul deceniu.Primavara este perioada cu cele mai multe sinucideri in Japonia, fiind plina de momente stresante. In aprilie incepe scoala si majoritatea companiilor isi incep anul financiar, luand si decizii legate de renuntarea la personal sau de mutarea unor angajati la alte departamente.