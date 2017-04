Facebook lanseaza un instrument educational, care doreste sa combata stirile false

Campania, care va fi promovata in 14 tari, este "conceputa cu scopul a-i determina pe oameni sa devina cititori cu discernamant". Expertii, insa, sunt sceptici cu privire la existenta unui impact real."Pana cand Facebook nu se va opri din a-i recompensa pe 'arhitectii' de stiri false cu un trafic imens, aceasta problema doar se va inrautati", a declarat Tom Felle, lector in jurnalism digital la City University.Incepand de vineri, utilizatorii care dau click pe anunt vor fi redirectionati catre centrul de ajutor, unde vor putea lectura o lista ce cuprinde 10 sfaturi folositoare pentru a identifica stirile false.Acestea includ studierea URL-ului unui articol, investigarea sursei care livreaza povestea si o gandire mai critica asupra articolului. Se recomada, de asemenea, ca cititorul "sa fie sceptic " si in privinta titlurilor, in conditiile in care stirile false "au, adesea, titluri ademenitoare".Campania va aparea in urmatoarele locuri: Germania, Franta, Italia, UK, Indonezia, Taiwan, Brazilia, Columbia, Argentina, SUA, Canada, Filipine, Myanmar (cunoscuta in limba romana si ca Birmania) si Mexic.