Judecatorii italieni au decis ca Uber sa-si incheie activitatea in Peninsula

Acesta era si punctul de vedere al asociatiilor de taximetrie, care s-au plans ca nu pot concura cu Uber la nivel de pret.Uber are acum 10 zile in care trebuie sa intrerupa orice activitate. In aceasta perioada, companiei ii este interzisa derularea oricarei campanii de promovare.In cazul in care Uber nu se supune deciziei tribunalului din Roma si isi continua activitatea, va trebui sa plateasca o amenda de 10.000 de euro pentru fiecare zi de functionare.Decizia nu este definitiva, iar Uber va face apel. Reprezentantii locali ai companiei s-au declarat socati de decizia tribunalului si sustin ca legea este invechita si trebuie schimbata pentru a fi in favoarea utilizatorilor italieni.