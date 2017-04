Samsung amana lansarea unei functii esentiale a asistentului vocal Bixby

Compania spune ca anumite elemente ale Bixby (Vision, Home si Reminder) vor fi disponibile inca de pe 28 aprilie, cand telefoanele de varf de gama S8 vor ajunge la primii clienti europeni. Insa comenzile vocale vor fi disponibile mai tarziu, spre final de primavaraBixby intra intr-o piata tot mai aglomerata cu concurenti puternici precum Amazon Alexa, Siri al Apple, Google Assistant si Microsoft Cortana. Ideea acestor mari companii este ca vocea reprezinta cel mai simplu mod de a comunica cu diversele gadget-uri, iar tehnologiile de inteligenta artificiala permit acum acestor asistenti vocali sa aiba performante tot mai bune.Samsung merge pe o idee difertita fata de concurenti sai ai caror asistenti vocali pot fi intrebati o multime de intrebari de cultura generala sau lucruri care pot fi relativ usor extrase cu ajutorul motoarelor de cautare. Bixby este gandit sa usureze la maxim modul in care interactionezi cu telefonul si va fi activat apasand un buton plasat pe o laterala a telefonului. Compania spune si ca asistentul intelege si comenzi cu informatii incomplete si va simplifica modul in care folosesti diversele functii ale telefonului si mai ales aplicatiile.Noul asistent vocal are si o functie care te ajuta sa gasesti prin comenzi vocale anumite poze din telefon si, in functie de aplicatia in care te afli, iti permite sa accesezi cu ajutorul vocii meniuri specifice acelei aplicatii.Samsung a spus ca initial Bixby va avea un numar redus de caracteristici sic a va fi imbunatatit pe parcurs. In unele scurte review-uri hand-on publicate pe presa internationala Bixby a fost caracterizat ca fiind dezamagitor in comparatie cu asistemtul Google.Sursa: BBC