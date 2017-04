Piata mondiala a PC-urilor revine pe plus dupa cinci ani de scadere. Si HP recastiga prima pozitie, depasind Lenovo

Intre ianuarie si martie livrarile de PC-uri pe plan mondial au crescut de la 59,9 milioane unitati, la 60,3 milioane unitati, iar HP are 21,8% din piata si Lenovo are 20,4%. Dell s-a propiat de 16%, Apple a ramas la 7%, iar Acer a avut 6,8%.Lenovo, care in ultimii patru ani a fost lider la volumele livrate, a crescut cu doar 1,7%, fapt ce le-a permis celor de la HP sa revina pe primul loc, datorita cresterii de 13%.Piata PC-urilor este cu 30% sub nivelul din 2011, dar in acest an si-a mai revenit si fiindca multi utilizatori trebuie sa-si reinnoiasca terminalele. Acum 4-5 ani piata PC-urilor a suferit si din cauza intrarii pe piata a tabletelor, insa acum, acestea nu mai reprezinta un pericol fiindca sunt in scadere puternica.