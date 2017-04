Samsung a lansat cea mai noua gama de TV-uri, pe o piata in care anul trecut s-au vandut 1,4 milioane de terminale din toate marcile

"Estimam ca piata locala a atins anul trecut pragul de 1,4 milioane de unitati. Aceasta crestere de aproape 35% in unitati vandute a fost sustinuta de un complex favorabil de factori: scaderea TVA, facilitarea creditelor de consum, cat si alte masuri ce au determinat cresterea veniturilor populatiei", spune Victor Armaselu, director al diviziei "consumer electronics" la Samsung Romania.Aceste elemente au generat cresterea incredererii consumatorilor si implicit interesul pentru achizitia bunurilor de folosinta indelungata. De asemenea, evenimentele sportive - campionatul de fotbal Euro 2016 cu participarea Romaniei, Olimpiada de la Rio - alaturi de ocaziile de shopping traditionale cum sunt Pastele, Craciunul si Black Friday, au contribuit la aceasta crestere substantiala in volum. Totusi, valorea medie pe piata a unui televizor vandut a coborat fata de media anului 2016, ajungand la 1.215 lei, mai spune oficialul Samsung.Cum va arata 2017? "Piata de televizoare a crescut cu peste 20% ca valoare anul trecut si, pe fondul cresterii economice generale, ne asteptam la mentinerea unui trend trend pozitiv si pe parcursul acestui an".Samsung a lansat in tara televizoarele premium QLED, modele care vor fi disponibile intr-o varietate de optiuni, cu diagonale de 49, pana la 75 de inci. Pretul de raft estimat porneste de la 2.000 euro pentru modelul 49Q7F, pragul superior de pret fiind de 6.000 euro pentru modelul 75Q8C.Samsung spune ca are o cota de 40% in valoare pe piata totala a televizoarelor, iar pe segmentul UHD cota de piata e de peste 40% in volum si peste 60% in valoare.