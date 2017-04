"Clona" de Snapchat creata de Instagram are acum mai multi utilizatori decat Snapchat

Pe Instagram Stories utilizatorii pot posta slide-show-uri de poze sau filmulete scurte care vor disparea automat dupa 24 de ore. Acum, Facebook spune ca Stories are peste 200 de milioane de utilizatori/zi, cu 50 de milioane mai mult decat in ianuarie. Cum Snapchat a anuntat ca are 161 milioane de utilizatori/zi la final de februarie, inseamna ca Stories a depasit Snapchat la popularitate.Facebook a pus Stories si pe retea, dar si pe aplicatiile Messenger si WhatsApp.Desi Instagram Stories a fost lansat doar acum opt luni, serviciul a fost actualizat constant la capitolul stickere si filtre, pentru a fi cat mai atragator.Criticii au acuzat Facebook ca a copiat fara rusine Snapchat, insa Facebook spunea ca nu este vorba de "clonare", descriind Stories ca fiind un "format universal" precum actualizarea status-ului.Sursa: Telegraph