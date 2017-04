Pe live-urile de pe Facebook violenta atinge cote ingrijoratoare, iar compania nu are cum sa faca față

Un om in varsta de 37 de ani din Cleveland, Steve Stephens, a postat pe Facebook un clip in care omora la intamplare un om de pe strada. Stephens a pus trei clipuri in total: unul in care spunea ca va comite o crima, crima in sine si inca unul in care relata ce a facut. Facebook a suspendat contul ucigasului la doua ore de la postarea clipului cu crima, iar compania isi face mea culpa si admite ca a actionat greoi.Pe Facebook multi pun live-uri de la nunti, de la concerte sau din excursii, insa in ultimele saptamani au fost mai multe cazuri de oameni care au pus continut extrem de violent. Aceste clipuri au avut audienta uriasa si una dintre temeri este ca astfel de clipuri violente vor da idei altor oameni care vor sa devina celebri si nu stiu cum.Cum noteaza Business Insider, daca dai pe Google versiunea USA cautare dupa Facebook Live, optiunea de auto-completare din campul de cautare afiseaza Facebook Live Killing si Facebook Live Killer Video, dovada ca oameni au cautat intens despre crima transmisa live. Publicatia noteaza ca aceste platforme ce permit live streaming sunt noi si pur si simplu nu s-a gasit un mod de a gestiona eficient toate situatiile grave, fiindca sunt milioane de live-uri. In plus, este suficient sa apara doua-trei clipuri tulburatoare ca reactiile din societate sa fie extrem de puternice.Facebook a explicat faptul ca utilizatorii nu au raportat primul video, iar cel de-al doilea, cel in care se petrecea crima, a fost evidentiat de utilizatori dupa o ora si 45 de minute. Facebook spune ca a dezactivat contul ucigasului la 23 de minute dupa ce i s-a semnalat continutul celui de-al doilea video si la doua ore dupa primirea oricarui tip de feedback.Facebook a fost criticata foarte dur si acuzata ca platforma care permite live streaming devine o tribuna a ororilor. Compania cu aproape doua miliarde de useri are insa o misiune imposibila in a monitoriza tot ce pun oamenii pe live-uri, iar de asta profita oameni cu grave probleme mentale.Presiunea creste pentru Facebook si solutiile nu sunt rapide, in afara de angajarea unui numar urias de oameni. Ar putea fi creati noi algoritmi care sa monitorizeze live-urile, insa cum au aratat si experientele din trecut, acestia nu sunt deloc perfecti. Unii au sugerat ca la live-uri sa fie un decalaj de sapte secunde intre ce se filmeaza si momentul cand userii il vad, astfel incat daca apare ceva grav, live-ul sa poata fi oprit. Problema este insa ca nimeni nu poate monitoriza multe mii de live-uri simultan.Cei mai radicali sugereaza ca Facebook ar trebui sa opreasca serviciul Live, insa e greu de crezut ca reteaua condusa de Mark Zuckerberg ar vrea sa renunte la un element atat de interesant de care este mandra.Surse: Business Insider, USA Today, Financial Times