Instagram va functiona si fara conexiune la internet

Utilizatorii vor putea viziona imaginile si filmarile incarcate deja de aplicatie atunci cand nu sunt conectati la internet. De asemenea, acestia vor putea comenta, da like si folosi offline alte optiuni ale aplicatiei, urmand ca Instagram sa realizeze automat aceste comenzi in momentul in care va fi conectata la internet.Practic, Instagram va imprumuta ideea de "cache" de la browser-ul web, salvand local continutul pentru ca acesta sa fie accesibil indiferent de disponibilitatea unei conexiuni le internet.Facebook isi propune astfel sa creasca popularitatea Instagram in tarile in care conexiunea la internet este o problema in anumite regiuni. Stiind de suportul offline, utilizatorii vor accesa aplicatia si atunci cand nu sunt conectati, ceea ce va duce la o crestere a utilizarii acesteia.Tocmai de acea a fost ales Android pentru lansarea noii facilitati. Telefoanele cu acest sistem de operare sunt preferate in multe tari datorita preturilor de achizitie mai mici. De altfel, lansarea pe aceasta platforma a dus la cresterea accelerata a numarului de utilizatori Instagram.Pana in 2012, cand Instagram era disponibil doar pe iOS, numarul utilizatorilor era de aproximativ 30 de milioane. In 4 ani de cand a fost lansata pe Android aceasta a crescut la 600 de milioane de utilizatori activi pe zi.