Facebook lucreaza la un proiect ambitios prin care gandurile noastre ar putea fi transformate in text

Proiectul este intr-o faza incipienta, la el lucreaza 60 de specialisti si ideea ar fi sa functioneze fara a folosi tehnici chirurgicale chinuitoare, cum ar fi electrozi implantati, spune sefa diviziei Building 8."Cum ar fi sa tastezi direct din creier?. Momentul este mult mai aproape decat ai crede", spune Dugan care a venit la Facebook in 2016 de la Google, iar inainte a lucrat la agentia americana DARPA, celebra pentru proiectele futuriste cu masini autonome si roboti, mult inainte ca acestea sa devina teme intens discutate.Obiectivul Facebook este de a crea un sistem capabil sa decodeze cuvintele din partea creierului responsabila cu limbajul si sa le transcrie direct pe un computer, la viteza de 100 de cuvinte/minut.Ideea ar fi utila pentru cei cu probleme de auz si de vedere, fiindca i-ar ajuta sa comunice mult mai usor, spune Mark Zuckerberg, dar ideea ar fi folositoare oricui fiindca ar putea tasta la viteze de cinci ori mai mari decat pe smartphone-urile din prezent. Tot proiectul se bazeaza pe puterea uriasa de computing a creierului uman care ar putea rula echivalentul a 40 de filme HD in orice moment, spune Dugan. .Dugan addmite ca dezvoltarea acestei tehnologii ar putea dura ani, insa spune ca "intr-o zi ar putea fi posibil ca cineva sa gandeasca in chineza si cei din jur sa totul in spaniola?".Software-ul este catalogat de companie ca fiind de tipul "silent speech", iar Dugan a tinut sa precizeze ca nu e vorba de decodarea gandurilor la intamplare.Cei de la Building 8 au vorbit si despre o tehnologie ce te ajuta sa "auzi cu ajutorul pielii". Dugan a prezentat un video in care era testata un fel de "maneca" speciala cu actuatori care permiteau cercetatorului "sa simta pe brat forma acustica a unui cuvant". Inginerul a invatat forma unica a noua cuvinte, Facebook referindu-se la un "vocabular tactil"Surse: AFP, USA Today, CNN.