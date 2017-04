Peste 160 de companii din sectorul IT, printre care giganti precum Facebook, Google, Amazon si Microsoft, critica pozitia lui Donald Trump impotriva imigrantiei: Suntem o natiune de imigranti

Decretul revizuit semnat la inceputul lui martie de Trump provoaca "daune substantiale companiilor americane, salariatilor lor si ansamblului economiei", se arata intr-un document trimis curtii de apel din Virginia (est).Aceasta din urma sa se pronunte asupra legalitatii decretului, care vrea sa interzica intrarea in SUA a refugiatilor si a cetatenilor din sase tari musulmane si este obiectul unor aspre dispute judiciare. Un judecator federal din Hawai a blocat astfel aplicarea sa in martie.Scrisoarea companiilor ofera un sprijin format opozantilor decretului, reamintind ca SUA sunt o "natiune de imigranti" si contributia acestora la viata economica, politica, culturala si sportiva a tarii.De asemenea, semnatarii afirma ca decretul afecteaza capacitatea companiilor americane de a rivaliza pe scena internationala si de a recruta angajati talentati si ofera motive multinationalelor pentru a-si stabili sediile in afara SUA.Scrisoarea este semnata in total de 162 de companii.Printre ele se gasesc nume grele precum Intel, Hewlett Packard Enterprise, eBay, Netflix, societatile miliardarului Elon Musk, SpaceX si Tesla, sau cele ale lui Jack Dorsey, Square si Twitter, precum si numeroase startup-uri celebre precum Airbnb, Fitbit, GoPro, Pinterest, Snap, Uber...Sectorul IT a criticat puternic la inceputul anului prima versiune a decretului, ingrijorate de precedentele pe care le-ar putea crea pentru un sector care se bazeaza masiv pe talente recrutate din strainatate.Noua ofensiva intervine dupa ce Donald Trump a semnat un nou decret care vizeaza de aceasta data sa inaspreasca atribuirea vizelor H-1B, permise de munca destinate oamenilor de stiinta, inginerilor si programatorilor, o poarta de acces pentru numerosi indieni atrasi de Silicon Valley.